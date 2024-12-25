اليوم: البرلمان يعقد جلسة عامة لانتخاب أعضاء اللجان القارة السياديّة

يعقد مجلس نواب الشعب، جلسة عامة اليوم الأربعاء، بداية من الساعة العاشرة صباحا، لانتخاب أعضاء اللجان القارة السياديّة، وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن البرلمان.

ويضم مجلس نواب الشعب 13 لجنة قارة سيادية هي:

1. لجنة التشريع العام،

2. لجنة الحقوق والحريات،

3. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة،

4. لجنة المالية والميزانية،

5. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية،

6. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري،

7. لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة،

8. لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية،

9. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة،

10. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة،

11. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد،

12. لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح،

13. لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.

وتُعهد لهذه اللجان مهام تشريعية ورقابية وانتخابية، وتتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على البرلمان قبل عرضها على الجلسة العامة، والنظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها.

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