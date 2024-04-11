اليوم.. البنوك تفتح شبابيكها و50 مكتب بريد يؤمن حصة عمل

ستفتح البنوك شبابيكها للعموم اليوم الخميس 11 أفريل 2024، من الساعة التّاسعة صباحا إلى منتصف الّنهار لغرض إنجاز العملّيات المتعلقة بالصرف اليدوي دون سواها.

كما سيفتح البنك المركزي التونسي شبابيكه بمقّره الّرئيسي وبكافّة الفروع خلال اليوم نفسه والتّوقيت ذاته لغرض إنجاز العملّيات المتعلقة بالدّفوعات.

ودعا البنك المركزي التونسي البنوك والدّيوان الوطني للبريد، إلى اتّخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارّية عملّيات الّسحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال هذه العطلة.

كما تقرر وبصفة استثنائية فتح 50 مكتب بريد موزعة على مختلف جهات الجمهورية لتأمين حصة عمل اليوم الخميس 11 أفريل 2024 من الساعة التاسعة صباحا (9h00) إلى منتصف النهار و 15 دقيقة (12h15) وذلك قصد تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية بمناسبة عطلة عيدي الشهداء والفطر.

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