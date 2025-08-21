اليوم: الحرارة تصل إلى 45 درجة مع ظهور الشهيلي

يكون طقس اليوم الخميس، قليل السحب على كامل البلاد ثم سحب أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط.

تكون الريح جنوبية غربية ثم تتجه من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالمرتفعات الغربية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر متموج بالسواحل الشمالية و مضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 31 و 37 درجة بالشمال والمناطق الساحلية للوسط وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.

كلمات البحث :الشهيلي;حرارة;طقس