اليوم: الحرارة تصل إلى 45 درجة مع ظهور الشهيلي

يكون طقس اليوم السبت، حارا وقليل السحب بأغلب الجهات مع امكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة ببعض الأمطار.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بخليجي تونس والحمامات وبالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات و مضطرب ببقية السواحل.

الحرارة مرتفعة وتتراوح القصوى بين 35 و 40 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وتكون في حدود 32 درجة بجهة الوطن القبلي وبين 41 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

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