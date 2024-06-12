اليوم: الحرارة تصل إلى 46 درجة مع ظهور الشهيلي

اخر تحديث : 12/06/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

حرارة

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار ثم تشمل أثناء الليل أقصى الشمال.
تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال و من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا فقوية قرب السواحل و بمرتفعات الوسط الغربي والجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بالشمال وشديد الإضطراب بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 32 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 33 و 40 بالجنوب الغربي كما تصل إلى 46 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي.


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