اليوم: الحرارة تصل إلى 47 درجة مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة .

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وأثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 36 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات و تصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا.

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