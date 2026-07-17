اليوم: الحرارة تصل إلى 48 درجة

يكون طقس اليوم الجمعة، حارا ومغيما جزئيا بأغلب المناطق فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع امكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل بعض الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه آخر النهار إلى القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 40 و 44 درجة قرب السواحل والمرتفعات و بين 45 و 48 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

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