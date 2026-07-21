اليوم: الحرارة تصل إلى 49 درجة

يكون طقس اليوم الثلاثاء، حارا ومغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل محليا بعض المناطق الشرقية.

تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه الى القطاع الشرقي بعد الظهر وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.

الحرارة تتواصل مرتفعة وتتراوح القصوى بين 41 و 45 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 46 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي.

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