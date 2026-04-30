اليوم: الحرارة في ارتفاع مع أمطار مرتقبة بعد الظهر

يتميز طقس اليوم الخميس، بأمطار ضعيفة و محلية بأقصى الجنوب و بعض السحب بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى تدريجيا آخر النهار قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية، أما البحر متموج فمضطرب.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 21 و 27 درجة قرب السواحل و بين 28 و 35 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب وبالجنوب الغربي.

