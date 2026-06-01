اليوم: الحرارة في ارتفاع مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد بأماكن محدودة و تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر، أما البحر قليل الاضطراب فمتموج بالسواحل الشمالية.

الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 31 و 35 درجة ببقية الجهات.

