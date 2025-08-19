اليوم: الحرارة في ارتفاع مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب قليلة تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب يصبح محليا متموج أثناء الليل.
الحرارة في ارتفاع نسبي و تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.


