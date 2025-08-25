اليوم: الحرارة في ارتفاع مع ظهور الشهيلي

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط و الجنوب مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.
الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 30 و 36 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 37 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.
