اليوم: الحرارة في انخفاض مع أمطار ضعيفة بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب في الصباح وطقس مغيم جزئيا ببقية المناطق فتدريجيا كثيف السحب قرب سواحل الشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال و قرب السواحل و بالمرتفعات و بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات و تصل إلى 36 بأقصى الجنوب.

