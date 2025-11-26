اليوم: الحرارة في انخفاض مع أمطار مؤقتا غزيرة

يكون طقس اليوم الأربعاء، عامة باردا مع سحب أحيانا كثيفة مرفوقة بأمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية للشمال الغربي ثم تشمل بعد الظهر وبفاعلية أقل بقية جهات الشمال ومحليا الوسط والجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى بعد الظهر قرب السواحل وأثناء الليل بالمرتفعات حيث تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب فقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس