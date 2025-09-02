اليوم: الحرارة في انخفاض مع أمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط و تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر ثم تشمل محليا الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.

تكون الحرارة في انخفاض حيث تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 32 درجة بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي وبين 34 و 38 درجة ببقية المناطق.

