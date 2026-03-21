اليوم: الحرارة في انخفاض مع أمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم السبت، بأمطار متفرقة في الصباح بالجنوب ثم سحب عابرة بأغلب المناطق تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل بعض المناطق الشرقية أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 13 و 18 درجة بالشمال و الوسط و الجنوب الشرقي و بين 19 و 24 درجة ببقية الجهات.

