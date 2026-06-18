اليوم: الحرارة في انخفاض مع أمطار متوقعة بهذه المناطق

يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط وجهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات.

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