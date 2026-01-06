اليوم: الحرارة في انخفاض مع أمطار مرتقبة

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية ثم تشمل أثناء الليل بقية مناطق الشمال ومحليا الوسط و تكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي.
تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال و مضطرب فمتموج بالسواحل الشرقية.
الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب وتتراوح القصوى بين 11 و15 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 16 و21 درجة ببقية الجهات و تصل إلى 24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.
