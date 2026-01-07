اليوم: الحرارة في انخفاض مع أمطار وثلوج بالمرتفعات الغربية

يكون طقس اليوم الأربعاء، باردا مع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب تتقلص فاعليتها تدريجيا آخر النهار، فضلا عن تساقط بعض الثلوج بالمرتفعات الغربية.

تكون الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة ببقية المناطق، أما البحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض ملحوظ وتتراوح القصوى عامة بين 9 و 14 درجة وفي حدود 05 درجات بالمرتفعات كما تصل الى 16 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

كلمات البحث :أمطار;ثلوج;حرارة;طقس