اليوم: الحرارة في انخفاض مع أمطار ورياح قوية

من المنتظر أن يشهد طقس اليوم الخميس، سحبا كثيفة مع بعض الأمطار بالشمال والوسط وتكون مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي ثم تشمل تدريجيا جهات الجنوب بعد منتصف النهار.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و بالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية المناطق.

يكون البحر شديد الاضطراب فهائج إلى محليا شديد الهيجان ليلا بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض ملحوظ حيث تتراوح القصوى بين 11 و 16 درجة بالشمال وفي حدود 09 درجات بالمرتفعات الغربية وبين 17 و 23 درجة ببقية الجهات.

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