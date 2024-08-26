اليوم: الحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم الاثنين، مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط و الجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وبالجنوب وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال ليلا وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال والوسط و في استقرار بالجنوب وتتراوح القصوى بين 29 و 34 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات.

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