اليوم: المصادقة والإعلان عن القائمة النهائية للمقبولين للانتخابات الرئاسية

أعلن الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح للإذاعة الوطنية يوم الأحد، أن مجلس الهيئة سيجتمع اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، ويطلّع على كل القوانين المتعلقة بالقائمة النهائية للمترشحين للسباق الانتخابي الرئاسي المقرر يوم 6 أكتوبر المقبل، وذلك على ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والمتعلقة بقضايا نزاعات الترشح.

وذكر المنصري أن مجلس الهيئة سيدرس كل الأحكام وسيُناقشها ويتداول فيها، مبينا أن المجلس ستكون له سلطة القرار النهائي، وفق تصريحه.

يُشار إلى أن المحكمة الإدارية كانت أصدرت أحكامها في الفترة الأخيرة بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكانت المحكمة الإدارية قد أكدت في بلاغ سابق لها، أن هذه الأحكام باتة وغير قابلة للطعن ولو بالتعقيب .

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