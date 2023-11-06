اليوم: انتهاء فترة التمديد لقبول الترشحات للانتخابات المحلية

من المقرر أن تنتهي اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، فترة التمديد لقبول الترشحات للانتخابات المحلية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وقد تجاوز عدد الملفات المترشحة إلى حدود يوم أمس 7200 ترشح، ويبقى العدد قابلا للارتفاع مع غلق باب قبول الترشحات هذا اليوم.

وقال المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لجريدة « المغرب » في عددها الصادر اليوم، إنه سيتم يوم غد الثلاثاء البت في مطالب الترشحات إلى غاية الـ12 من نوفمبر الحالي، ثم الدخول في مرحلة النزاعات، على أن يتم إعلان القائمات المقبولة للمترشحين نهائيا في أجل لا يتجاوز الـ28 من نوفمبر الجاري.

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