اليوم: انطلاق أولى رحلات الحجيج نحو البقاع المقدسة

انطلقت اليوم الخميس 7 ماي 2026، أولى رحلات الحجيج التونسيين من مطار تونس قرطاج الدولي إلى البقاع المقدسة.

وكانت الخطوط الجويّة التونسية قد أعلنت سابقا، عن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا، مخصّصة لنقل حوالي 5700 حاجًّا وحاجّة إلى البقاع المقدّسة، من 7 ماي إلى 14 جوان 2026، انطلاقا من 5 مطارات تونسيّة، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج لسنة 1447 هجري/2026 ميلادي.

وتنطلق رحلات الذهاب، وفق بلاغ صادر عن الشركة، بداية من 7 إلى 21 ماي 2026، وسيتم تأمين رحلات نحو المدينة المنوّرة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 12 ماي، تليها رحلات نحو جدّة من 13 إلى 21 ماي.

وتشمل هذه الرحلات مطارات تونس قرطاج وصفاقس طينة والمنستير الحبيب بورقيبة، وجربة جرجيس، وقابس مطماطة.

