اليوم: انطلاق اختبارات البكالوريا التجريبية

يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصّة، بداية من اليوم الأربعاء 6 ماي 2026، البكالوريا البيضاء (امتحان تجريبي)، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث وتُجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، لتتواصل أيام 7 و8 و 11 و12 و13 ماي الجاري، بحسب الروزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد .

وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ، وإلى قياس جاهزيتهم، والتعود على الروزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة لأيام 3، 4، 5، 8، 9، 10 جوان القادم، حسب روزنامة وزارة التربية.

ويجتاز المترشحون الاختبارات التطبيقية والشفاهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 ماي و 23 ماي 2026، بعد أن اجتاز 151 ألفًا و720 مترشحًا، منهم امتحانات الباك سبور (التربية البدنية) من 13 إلى 25 أفريل 2026.

ويشار إلى أن عدد المعفيين من هذا الاختبار بلغ 3404 مترشحا. وسيتمّ الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 يوم الثلاثاء 23 جوان القادم، على أن تجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و 1و 2 جويلية 2026، ليتمّ الإعلان عن النتائج يوم 12 جويلية 2026.

