اليوم: انطلاق التعداد العام للسكان والسكنى

تنطلق اليوم الأربعاء، 6 نوفمبر 2024، مرحلة العد الفعلي للسكان والسكنى لتتواصل إلى يوم 31 ديسمبر القادم وتُعد عملية التعداد العام للسكان والسكنى 13 في تاريخ تونس والسابعة منذ استقلالها، والتّي تهم سكّانها التونسيين.

وستستغرق عمليّة تعداد السكّان والسكنى التي ستشمل أكثر من ثلاثة ملايين أسرة 45 يوما ويتم الإعلان عن نتائجها العامّة في 31 مارس 2025، وفق ما أعلن عنه المسؤولون عن المعهد الوطني للإحصاء، الذي يقوم بهذه العملية.

وتتعلق المعلومات الرئيسية المجمعة، حسب وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، بعدد السكان وتوزيعهم وفئاتهم العمرية، فضلا عن البيانات المتعلقة بالتدريس والتعليم والتدريب والتشغيل والتغطية الاجتماعية والصحة وظروف المعيشة. ويتيح هذا التعداد التخطيط التنموي على المستوى الوطني، وتحديد الإحتياجات الخاصة بالجهات، علاوة على تحسين الخدمات العمومية المخصصة للمجتمعات المحلية والمتعلقة بنوعية حياة الأفراد على غرار الصحة والتعليم والنقل.

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