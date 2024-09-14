اليوم: انطلاق الحملة الإنتخابية الرئاسية

تنطلق اليوم السبت، 14 سبتمبر 2024، داخل تونس الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وستدوم 21 يوما.

ويتقدم لهذا الاستحقاق الانتخابي، المقرر ليوم 6 أكتوبر المقبل، ثلاثة مترشحين، وهم حسب الترتيب المقدم من هيئة الانتخابات، العياشي زمال (رقم 1) وزهير المغزاوي (رقم 2) وقيس سعيد (رقم 3).

وكانت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي قد أكدت في تصريح سابق، أنه تمّ تخصيص 1000 مراقب لمراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية 2024، من بينهم 600 مراقب محلف يحملون صفة ضابط العدلية لمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وحضور مختلف الأنشطة قصد مراقبتها، أما بالنسبة إلى الخارج فقد تمّ تخصيص أكثر من 120 مراقبا.

وبالنسبة إلى الملاحظين، أوضحت العبروقي، أنّ الهيئة منحت الاعتماد لأكثر من 1000 من بين ملاحظين وصحفيين محليين وأجانب.

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