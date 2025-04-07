اليوم: انطلاق تلقيح الفتيات ضد فيروس الورم الحليمي البشري

تنطلق اليوم الاثنين 7 أفريل 2025، حملة التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري المتسبب في الإصابة بسرطان عنق الرحم، وذلك بعد إدراجه في الرزنامة الوطنية للتلاقيح ويشمل الفتيات بين سن 12 و14 عاما بالمدارس الاعدادية العمومية والخاصة وبمراكز الصحة الاساسية وذلك على امتداد شهري أفريل ماي.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت في رسالة توعوية نشرتها أن اللقاح آمن تمامًا وليس له أي تأثير سلبي على خصوبة الفتيات أو قدرتهن على الإنجاب في المستقبل، مبرزة ضرورة الانخراط في حملة التلقيح حماية للفتيات من هذا السرطان.

كما شدّدت الوزارة على فعالية هذا اللقاح العالية في الوقاية وفي خفض معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم حول العالم، مضيفة أن ملايين الفتيات محميات باللقاح حيث تم تطعيم أكثر من 200 مليون فتاة حول العالم بهذا اللقاح بأمان.

وسيشمل هذا اللقاح الذي ستعتمده تونس لأول مرة في الروزنامة الوطنية للتلقيح للأطفال بداية من أفريل 2025، الفتيات في السنة السادسة من التمدرس بداية من سن 11 إلى 12 سنة في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة والفتيات بعمر 12 سنة اللواتي لا يدرسن أو خارج النظام المدرسي، حيث سيكون متاحًا لهن مجانًا في مراكز الصحة الأساسية القريبة منهن.

وبيّنت الوزارة في ذات الرسالة التوعوية، أن اللقاح موثوق ومعتمد عالميًا إذ اعتمدته 145 دولة ضمن برامجها الوطنية للتلقيح منذ سنة 2006، داعية عموم المواطنين إلى مشاركة هذه الرسالة لتعميم الفائدة.

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