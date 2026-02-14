اليوم: انقطاع التيار الكهربائي بعدد من مناطق ولاية الكاف

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز بإقليم الكاف الجمعة 13 فيفري 2026، أن التيار الكهربائي سينقطع اليوم السبت، بعدد من مناطق ولاية الكاف بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال.

وأوضحت، في بلاغ لها أن هذا الانقطاع الذي سيحدث من أجل القيام بأشغال صيانة دورية لشبكات توزيع الكهرباء، سيشمل المناطق التالية: سيدي أحمد الصالح وبوهراوة والناظور والخبابشة.

​وستتم عملية إرجاع التيار الكهربائي بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال و دون سابق إعلام، وفق المصدر نفسه.

كلمات البحث :التيار الكهربائي;الكاف;انقطاع