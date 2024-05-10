اليوم بالعاصمة: يوم تضامني مع فلسطين بمشاركة قيادات فلسطينية

أعلن رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذيلي، أن المنتدى سينظم اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، يوما تضامنيا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تشارك فيه قيادات من السلطة الفلسطينية ومن مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي حركات حماس وفتح والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي.

وأضاف الهذيلي، أنه على إثر اليوم التضامني سيتم عقد ملتقى عالمي يومي السبت والأحد القادمين، بمشاركة تونسية وعربية وأوروبية وعالمية، قصد مناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار الدعم للامشروط للقضية الفلسطينية العادلة، في ظل تواصل جرائم الابادة التي تمارسها قوات الإحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس المنتدى، إنه التقى يوم أمس الخميس وزير الداخلية كمال الفقي، وبحث معه التظاهرات التي يعتزم المنتدى تنظيمها خلال نهاية الأسبوع الجاري، والتي ستقوم الوحدات الأمنية بتأمينها، وتسهيل نشاط المشاركين والوفود المدعوّة.

يشار الى أن وزارة الداخلية، أصدرت مساء أمس بلاغا حول اللقاء الذي جمع الفقي بالهذيلي.

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