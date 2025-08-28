اليوم: بحر مضطرب مع رياح قوية قرب السواحل

يكون طقس اليوم الخميس، مغيما جزئيا على كامل البلاد ثم ظهور خلايا رعدية بعد الظهر مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة ثم تتجه بعد الظهر إلى القطاع الشمالي وتكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وأثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات، كما تتقوى أثناء الليل بالجنوب مع دواوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 36 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات الغربية و بين 37 و 43 درجة ببقية المناطق و تصل محليا إلى 45 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي محليا.

