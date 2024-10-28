اليوم: بعض الأمطار المتفرقة بالشمال والوسط

يكون طقس اليوم الاثنين، مغشى بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال والوسط و طقس مغيم جزئيا بالجنوب.
تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل و ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر عامة شديد الاضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال والوسط و تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية و بجهة الوطن القبلي وبين 26 و 33 درجة بالجنوب.
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