اليوم: دخول فترة الحسوم

دخلت تونس اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، فترة الحسوم، وهي فترة سنوية من التغيرات الجوية والفلاحية التي لها تأثيرات كبيرة على مختلف الأنشطة اليومية للمواطنين وعلى القطاع الفلاحي. وفقاً للتقويم الفلاحي.

و تتميز هذه الفترة بظهور الضباب المحلي صباحاً، وتعتبر فترة الحسوم من الفترات المهمة في السنة الفلاحية التونسية.

وتُسمى هذه الفترة بـ »الحسوم » لأنها تحسم بين فصلي الشتاء والربيع، وتتميز بكثرة هبوب الرياح وتلاقح النباتات، ويلي هذه الفترة « الاعتدال الربيعي » في 20 مارس، حيث يتساوى طول الليل والنهار، معلنًا بداية فصل الربيع فلكيًا

