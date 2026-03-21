اليوم: دخول مجاني للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة

اخر تحديث : 21/03/2026
من قبل | نشرت في : تونس,ثقافة و إعلام

الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية مجاني الأحد القادم

أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية في بلاغ لها مساء الجمعة، أنّ الدخول لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية سيكون بصفة مجانية اليوم السبت 21 مارس 2026 .

ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.

وذكرت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح:

*أول كل أحد من كل شهر

*يوم 18 أفريل : الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم

*يوم 18 ماي : الموافق لليوم العالمي للمتاحف

*العطل الرسميّة


