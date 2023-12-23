اليوم: رياح قوية تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س

يتميز طقس اليوم السبت، بسحب عابرة بكافة المناطق و تكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال الغربي مع أمطار ضعيفة.
تكون الريح من القطاع الغربي قوية جدا إلى قوية من 50 إلى 70 كلم/س بالشمال و بمرتفعات الوسط كما تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات و قوية نسبيا فمعتدلة من 20 إلى 40 كلم/س ببقية المناطق و تتقلص سرعتها تدريجيا ابتداء من أخر النهار.
يكون البحر شديد الهيجان إلى هائج بالشمال و شديد الإضطراب فمحليا هائج ببقية السواحل.
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