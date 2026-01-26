اليوم: رياح قوية تتجاوز 100 كلم في الساعة

يكون طقس اليوم الاثنين، أحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي وسحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف محليا بالوسط والجنوب أثناء الليل مع بعض الأمطار.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية بأغلب المناطق وتتجاوز مؤقتا 100 كلم/س في شكل هبات خاصة قرب السواحل وبالمرتفعات كما تثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب وتساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، أما البحر شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 08 و 13 درجة بالشمال والوسط الغربي وبين 14 و 19 درجة ببقية المناطق.

كلمات البحث :أمطار;رياح;طقس