اليوم: رياح قوية نسبيا والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب قليلة بأغلب الجهات .

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال والأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فمضطرب.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات وتصل الى 40 درجة بأقصى الجنوب.

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