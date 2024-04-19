اليوم: رياح قوية والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب عابرة بأغلب الجهات و تكون أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة و محلية بالمناطق الساحلية الشمالية.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل و بالمرتفعات و كذلك بالجنوب حيث تثير محليا الرمال و الأتربة وتكون معتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بخليج قابس و هائج ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى بين 14 و 19 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 21 و 26 درجة ببقية المناطق كما تصل 32 درجة بأقصى الجنوب.

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