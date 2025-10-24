اليوم: سحب عابرة بأغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الجمعة، ببعض الأمطار المتفرقة بأقصى الشمال الغربي في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال.

تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال و الوسط و من القطاع الجنوبي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب إلى متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 23 و 29 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 30 و 33 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :جهات;سحب;طقس