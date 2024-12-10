اليوم: سحب عابرة على أغلب الجهات

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب عابرة بالشمال والوسط وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الشمال مع أمطار متفرقة وطقس مغيم جزئيا بالجنوب.

تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي تتجه إلى القطاع الشرقي بعد الظهر بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بمنطقة سرات، مضطرب فمتموج بخليج تونس ومتموج فقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 19 درجة و تكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية و تصل إلى 21 درجة بأقصى الجنوب.

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