اليوم: سحب عابرة مع أمطار متوقعة بعدد من الجهات

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال وبأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة تتفرع محليا نحو جهات الوسط ثم تكون أحيانا غزيرة آخر الليل بجهات أقصى الشمال.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب معتدلة أثناء النهار ثم تتقوى خلال الليل بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات حيث تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات، أما البحر متموج ثم مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة بالجهات الغربية للشمال و الوسط و بين 16 و 21 درجة ببقية الجهات.

