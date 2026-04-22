اليوم: سحب عابرة والحرارة تصل إلى 38 درجة بالجنوب

يتميز طقس اليوم الأربعاء، بضباب كثيف قرب سواحل الشمال الشرقي في الصباح وسحب عابرة ببقية الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة ببعض الأمطار.

تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، أما البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات و بين 31 و36 درجة ببقية الجهات وتصل الى 38 درجة بأقصى الجنوب.

كلمات البحث :حرارة;سحب;طقس