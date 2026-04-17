اليوم: سحب عابرة والحرارة في ارتفاع طفيف

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب أحيانا كثيفة مع بقايا أمطار متفرقة بأقصى الجنوب الشرقي و سحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، أما البحر متموج بمنطقة سرات و بخليج قابس ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى بين 18 و 23 درجة بالشمال و المناطق الساحلية و تكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 24 و 27 درجة ببقية الجهات وتصل الى 28 درجة بتوزر.

