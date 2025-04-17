اليوم: سحب كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة

يكون طقس اليوم الخميس، سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية و بين 21 و 26 درجة ببقية المناطق.

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