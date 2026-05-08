اليوم: سحب كثيفة مع رياح تتقوى نسبيا آخر النهار

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف أحيانا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج قابس.

الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال وجهة الساحل ، بين 26 و 31 درجة ببقية الجهات و تكون بين 32 و 37 بالجنوب الغربي و أقصى الجنوب.

