اليوم.. صمت إنتخابي

تعيش تونس اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، صمتا انتخابيا قُبيل انتخابات المجالس المحلية والذي يتواصل إلى غاية إغلاق مكاتب الاقتراع مساء يوم الأحد القادم موعد التصويت وذلك بعد حملة انتخابية انطلقت منذ يوم الـ2 من ديسمبر 2023.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه ستتم المحافظة على العمل العادي للأسواق الأسبوعية المرخص لها، والتي تنشط أيام الآحاد بكامل تراب الجمهورية، بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية يوم الأحد القادم (24 ديسمبر الجاري).

وأشارت الوزارة في بلاغ لها مساء الجمعة، الى أن الحفاظ على العمل العادي للاسواق الاسبوعية يوم انتخابات المجالس المحلية، يندرج في إطار الحفاظ على مصالح المواطنين والتجار وتواصل الحركة الاقتصادية.

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