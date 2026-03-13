اليوم: ضباب في الصباح ثمّ أمطار مؤقتا رعدية

يتميز طقس اليوم الجمعة، بضباب محلي في الصباح مع سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مرفوقة بأمطار متفرقة ثم تشمل بعد الظهر بقية جهات الشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون مؤقتا رعدية.

تكون الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب فشديد الإضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 19 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 20 و 23 درجة ببقية الجهات.

