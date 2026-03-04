اليوم: ضباب في الصباح والحرارة في ارتفاع

اخر تحديث : 04/03/2026
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

طقس
يتميز طقس اليوم الأربعاء، بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق.
تكون الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد ثم تتقوى نسبيا بالجنوب الغربي أثناء الليل مع دواوير رملية محلية، أما البحر شديد الإضطراب فمتموج بخليج قابس.
الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و 22 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية وبين 23 و 28 درجة ببقية الجهات.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق