اليوم: ضباب في الصباح والحرارة في ارتفاع



يتميز طقس اليوم الأربعاء، بضباب محلي في الصباح ثم سحب عابرة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق.

تكون الريح جنوبية شرقية قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد ثم تتقوى نسبيا بالجنوب الغربي أثناء الليل مع دواوير رملية محلية، أما البحر شديد الإضطراب فمتموج بخليج قابس.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 18 و 22 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات الغربية وبين 23 و 28 درجة ببقية الجهات.

كلمات البحث :حرارة;ضباب;طقس