اليوم: طقس كثيف السحب مع أمطار متفرقة

يكون طقس اليوم الخميس، مغيما جزئيا على كامل البلاد ويكون أحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب حيث تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات وتثير محليا الرمال والأتربة مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر هائج إلى شديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع و تتراوح القصوى بين 16 و 20 درجة بالشمال والمناطق الغربية و بين 21 و 26 درجة ببقية المناطق.

كلمات البحث :أمطار;طقس