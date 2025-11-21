اليوم: طقس مغشى بالسحب وأمطار غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية والحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم الجمعة، أحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية المناطق.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل ومعتدلة إلى تدريجيا قوية نسبيا داخل البلاد وتتجاوز مؤقتا 60 كلم/س في شكل هبات ومع السحب الرعدية، أما البحر شديد الإضطراب فتدريجيا هائج بالشمال ومضطرب فشديد الإضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 15 و 21 درجة وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات وتصل محليا إلى 23 درجة بالجنوب.

